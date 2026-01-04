Yomar Rentería dice adiós a Tapachula FC

El ariete colombiano Yomar Andrés Rentería Bermúdez dejó las filas de Tapachula FC para enrolarse en otro club de la Liga Premier Serie A: Gavilanes de Matamoros FC.

El futbolista de 24 años, que dio el salto al Futbol profesional de México tras jugar en clubes amateurs de Veracruz, fue un hallazgo de la directiva tapachulteca, que tras darle oportunidad de probarse con el equipo, decidió firmarlo como refuerzo extranjero hace poco más de un año.

Yomar impresionó al presidente y a los visores por su técnica, su velocidad y su olfato goleador, mismo que se vio reflejado poco después, logrando anotar un total de 9 goles en 32 partidos con la camiseta de Tapachula FC.

No obstante, su aporte fue más notable por el desequilibrio que logró contra las defensivas rivales en cada partido, lo que lo convirtió en un jugador clave y referente para la afición de Tapachula FC, junto a Moisés “Cabañas” Villatoro y Francisco Ramírez.

“Camavinga” Rentería jugará con el club de Matamoros, el cual se ubica en el noveno lugar del grupo 2, con 18 puntos, antes del arranque de la segunda vuelta del campeonato, por lo que se espera que sea uno de los refuerzos de impacto para que el equipo repunte y pueda acercarse al líder de su pelotón, Real Apodaca FC, que cuenta con 39 unidades y va invicto en el campeonato, con 11 triunfos y dos empates.

En contraste, Tapachula FC tendrá que buscar a un reemplazo de la misma o de mayor calidad, para mejorar su estatus en el grupo 3, pues si bien figura en el séptimo puesto, cuenta con récord negativo de cinco victorias y siete derrotas, de cara al reinicio del torneo.