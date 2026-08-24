Yomif Kejelcha rompe récord mundial en la Media Maratón de Buenos Aires

Yomif Kejelcha es uno de los grandes nombres del atletismo de fondo a nivel mundial y este domingo volvió a demostrarlo en Buenos Aires. El atleta etíope ganó la Media Maratón de Buenos Aires 2026 y estableció un nuevo récord mundial en los 21 kilómetros con un tiempo de 56 minutos y 51 segundos, una marca que debe ser ratificada oficialmente por World Athletics.

De esta manera, Kejelcha recuperó una plusmarca que ya había estado en su poder. El registro anterior era de 57:20 y pertenecía al ugandés Jacob Kiplimo, quien lo había conseguido en Lisboa en marzo de este año. El etíope lo mejoró por 29 segundos en las calles de Buenos Aires.