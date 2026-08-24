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Yomif Kejelcha rompe récord mundial en la Media Maratón de Buenos Aires

Agosto 24 del 2026
El etíope ganó la Media Maratón de Buenos Aires 2026. Agencias
El etíope ganó la Media Maratón de Buenos Aires 2026. Agencias

Yomif Kejelcha es uno de los grandes nombres del atletismo de fondo a nivel mundial y este domingo volvió a demostrarlo en Buenos Aires. El atleta etíope ganó la Media Maratón de Buenos Aires 2026 y estableció un nuevo récord mundial en los 21 kilómetros con un tiempo de 56 minutos y 51 segundos, una marca que debe ser ratificada oficialmente por World Athletics.

De esta manera, Kejelcha recuperó una plusmarca que ya había estado en su poder. El registro anterior era de 57:20 y pertenecía al ugandés Jacob Kiplimo, quien lo había conseguido en Lisboa en marzo de este año. El etíope lo mejoró por 29 segundos en las calles de Buenos Aires.

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