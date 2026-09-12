Yucatán tendrá doble fecha de Nascar México

El Gran Premio Yucatán 200 fue presentado oficialmente y llevará a Nascar México Series al Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi los próximos 17 y 18 de octubre, con una doble fecha que será clave en la definición de los campeonatos 2026.

La primera carrera se disputará el sábado 17, recuperando la competencia que no pudo celebrarse en Monterrey debido a las condiciones de seguridad de la pista tras la lluvia. El domingo 18 se correrá la segunda prueba del fin de semana, correspondiente a la semifinal del campeonato.

En la presentación, Jimmy Morales, director general de Nascar México Series, destacó la intensidad del serial y comparó sus competencias con un “circo romano moderno”, por las constantes batallas, rebases y contactos entre los pilotos.

La cita tendrá además un atractivo especial para la afición local, con la participación del yucateco Carlos Novelo, volante de la Truck 18 de Escudería Telmex y quien se clasificó al Chase 2026 y se mantiene en la lucha por el título de Trucks México Series.

Autoridades y organizadores resaltaron también el impacto turístico y económico que generará la llegada de equipos, patrocinadores, medios y aficionados a Mérida y Progreso.

El boleto de grada general costará 750 pesos, más cargos, e incluirá acceso para sábado y domingo. Los niños de 6 años o menores podrán ingresar gratis, acompañados por un adulto con boleto pagado en dicha localidad.