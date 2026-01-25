Yutani cambió las canchas por golpes en el ring

Hace algunos años, Yutani, hoy estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, emprendió un largo viaje de más de 12 mil kilómetros desde Hiroshima, Japón, hasta la Ciudad de México.

Sin hablar español y con la ilusión de seguir los pasos de su compatriota Keisuke Honda, el esteta soñaba con convertirse en futbolista profesional dentro de la Liga MX, luego de mostrar sus cualidades en el nivel estudiantil en suelo nipón.

Con la esperanza de triunfar y con esos anhelos de alcanzar la selección japonesa, el gladiador compartió en entrevista esa parte de su vida, misma que le dejó grandes enseñanzas.

“Me encantaba el Futbol y jugaba en Japón en la preparatoria. Siempre tuve el deseo de jugar en otro país; investigué y había varias opciones, pero estaba México. En ese momento Keisuke Honda jugaba en Pachuca, entonces me decidí por venir. Llegué y busqué equipo para hacer la prueba”, mencionó.

El deportista oriental, quien tocó la puerta de varios clubes, encontró en el Inter Playa del Carmen, de la Liga Premier, a la institución que le permitió involucrarse en el balompié profesional y probar sus cualidades.

“Había mucha diferencia en el estilo; se me complicaron el idioma y la comida. Jugué en la sub-17 un año, hice otras pruebas, pero no me quedé por cosas que necesitaba mejorar. Sabía que había cumplido mi sueño y era momento de practicar otro deporte, y ese fue la Lucha Libre”, contó.