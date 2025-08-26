Zarazúa firma el triunfo más importante de su carrera

Este lunes la tenista mexicana Renata Zarazúa logró el triunfo más importante de su carrera al vencer en la primera ronda del US Open a Madison Keys (6-7, 7-6 y 7-5) en la cancha del Arthur Ashe, donde se convirtió en la primera mexicana en ganarle a una “top 10” del ranking en el último Grand Slam del año.

Zarazúa, de 27 años, jugó por primera vez en la cancha central del US Open y dejó en el camino al número 6 del mundo, en la primera victoria que tiene ante una tenista ubicada entre los primeros 10 de la WTA. Ahora, en segunda ronda, enfrentará un reto, a priori, accesible, ya que jugará contra una rival a la que ya derrotó en el pasado.

En segunda ronda, Zarazúa se medirá con la francesa Diane Parry, la joven de 22 años que ocupa el lugar 107 del ranking, que selló su pase a la siguiente fase tras vencer en la primera a Petra Kvitová 6-1 y 6-0.

La raqueta originaria de la Ciudad de México jugará por segunda vez la segunda ronda del US Open, en busca de hacer historia y clasificar por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam en su carrera, ya que ha estado en el mismo escenario este año en Wimbledon y en Australian Open, así como en el 2020 en Roland Garros.

Siguiente rival

Contra Parry lleva dos enfrentamientos, ambos en arcilla, con balance favorable para la mexicana: dos victorias. El primero se dio en Estrasburgo en 2019, con parciales 6-2, 3-6 y 6-2. La última vez que se midieron fue en el WTA Montevideo 125, en 2023, y Renata venció por 7-5, 3-6 y 6-4.

Aún falta mucha historia por escribir, pero Renata podría soñar incluso con un partido en tercera ronda, y su rival podría ser alguna de las siguientes tenistas: Katie Volynets, Zeynep Sonmez, Katie Boulter o Marta Kostyuk.