La emoción invadió a Alejandra Zavala en el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo celebrado en Perú. La mexicana no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre y el de México entre las ganadoras de la competencia, un momento que significó mucho más que subir al podio.

Con la pistola de aire aún en sus manos y tras una destacada actuación en la prueba de 25 metros, la tapatía no solamente conquistó la medalla de plata en la justa continental, sino que también aseguró una cuota para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, convirtiendo la jornada en una de las más especiales de su trayectoria deportiva.

Zavala —quien sueña con alcanzar su cuarta participación olímpica tras competir en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024— se plantó con calma en la línea de disparo y con 26 puntos, se quedó con el segundo sitio. Únicamente fue superada por la estadounidense Ada Claudia Korkhim, quien terminó con 30 unidades, mientras que el bronce fue para la también estadounidense Alexis Lagan.

Lo hecho por la tapatía, quien presume un cuarto lugar olímpico en la prueba de pistola de aire de 10 metros en Río 2016, significó para México su primera cuota individual y la primera en este deporte rumbo a Los Ángeles 2028.

Pese a ganar la plaza para México —que representa el boleto número 29 para la delegación nacional, tras los obtenidos en Futbol varonil y flag football femenil—, el lugar no le pertenece directamente a Zavala, por lo que tendrá que ganarse su sitio en la máxima justa deportiva a través de un selectivo nacional.