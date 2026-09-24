Zenit Kazan es líder del Campeonato

Zenit Kazan se mantiene como líder de la clasificación varonil del III Campeonato de Copa Deportycosas 2026, correspondiente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, al acumular 22 puntos después de nueve jornadas disputadas.

El conjunto registra ocho triunfos y solamente una derrota, balance que le permite ocupar la primera posición de una tabla que presenta una cerrada disputa en los primeros puestos, con tres escuadras separadas por apenas dos unidades.

Thunderbolts aparece en el segundo sitio con 21 puntos, producto de siete victorias y dos derrotas en nueve compromisos. La diferencia mínima respecto del líder mantiene abierta la pelea por la cima del certamen.

Club Adlers completa el grupo de los tres mejores equipos con 20 unidades. Al igual que Thunderbolts, registra siete partidos ganados y dos perdidos, aunque se encuentra un punto por debajo de su antecesor.

Parte media

En la cuarta posición se ubica Deportycapito, que suma 19 puntos tras nueve encuentros, con seis victorias y tres derrotas. El equipo se mantiene cerca de los primeros lugares y representa otro de los conjuntos que buscan cerrar la fase regular en una posición favorable.

La quinta plaza corresponde a Spartanos, que cuenta con 18 unidades en ocho partidos. Su registro es de seis triunfos y dos tropiezos, por lo que todavía tiene encuentros pendientes respecto a algunos de sus principales competidores.

Más abajo aparece Adlers, con 10 puntos después de ocho compromisos. El cuadro registra tres victorias y cinco derrotas, en una zona media que todavía presenta diferencia considerable con respecto a los equipos que encabezan la clasificación.

Místico VC ocupa el séptimo puesto con nueve unidades, resultado de tres partidos ganados y seis perdidos en nueve apariciones. El equipo busca mantenerse en la pelea dentro de uvvvna clasificación que comienza a marcar diferencias entre los conjuntos.

ADN Mantarrayas, con seis puntos, se encuentra en el octavo lugar. La escuadra suma dos victorias y seis descalabros en ocho encuentros, por lo que todavía cuenta con compromisos por disputar dentro del calendario.

Parte baja

En la parte baja aparecen Adlers Junior y Real Chiapas. El primero acumula un punto después de siete partidos, con registro de cero victorias y siete derrotas, mientras que Real Chiapas marcha en el décimo sitio sin unidades tras ocho encuentros y con ocho descalabros.

La clasificación muestra una parte alta bastante competida, particularmente entre Zenit Kazan, Thunderbolts, Club Adlers, Deportycapito y Spartanos, equipos que concentran los mejores registros hasta el corte del 19 de septiembre.

Con diferentes cantidades de juegos disputados entre los participantes, las próximas jornadas serán importantes para definir movimientos en la tabla y establecer el panorama rumbo a las siguientes etapas del campeonato.

El III Campeonato de Copa Deportycosas 2026 continúa así con actividad en la rama varonil, dentro de una competencia organizada por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, que mantiene en marcha su temporada con la participación de diez conjuntos.