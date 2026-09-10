Zenit Kazán manda en la liga

Zenit Kazán se mantiene como líder de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, luego de nueve partidos disputados en el III Campeonato de Copa Deportycosas 2026, donde acumula ocho triunfos y una derrota para totalizar 22 puntos.

El conjunto “ruso” ha encontrado regularidad durante el torneo y, con sus resultados, se ha colocado en la parte alta de la clasificación, aunque todavía tiene cerca a sus principales perseguidores en la lucha por el primer lugar.

Thunderbolts ocupa la segunda posición con 21 unidades, producto de siete victorias y dos derrotas, mientras que Club Adlers aparece tercero con 20, también con registro de siete triunfos y dos tropiezos.

La cuarta posición corresponde a Spartanos, que suma 18 puntos después de ocho juegos, en tanto que Deportycapito marcha quinto con 13 unidades y cuatro victorias en siete partidos.

Más abajo se encuentran Místico VC con nueve; Adlers, con siete; ADN Mantarrayas, con seis; Adlers Junior, con uno, y Real Chiapas, que todavía no registra unidades.

La clasificación refleja una competencia cerrada en la parte alta, con Zenit Kazán obligado a mantener su ritmo para conservar el liderato ante dos equipos que se encuentran a corta distancia.

El campeonato reúne a clubes que buscan quedarse con la Copa Deportycosas 2026 y continuar avanzando en la temporada de la Liga Oficial Municipal de Voleibol.