Zenit Kazán es el dueño la primera posición del Campeonato de Copa Deportycosas 2026, competencia que forma parte de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, al contabilizar 22 puntos hasta el momento.

La escuadra de Zenit Kazán ha logrado mantenerse en lo más alto de la clasificación, aunque la diferencia con sus principales perseguidores es mínima y mantiene abierta la disputa por los primeros puestos del certamen.

Thunderbolts ocupa actualmente el segundo lugar con 21 unidades, apenas un punto por debajo del líder, mientras que Club Adlers figura en tercero con 20.

Mitad de tabla

En el cuarto puesto se encuentra Spartanos, conjunto que suma 18 puntos y que también sigue en el grupo que pelea por las posiciones principales del campeonato.

Más atrás aparece Deportycapito, en el quinto lugar con 13 unidades. La diferencia de cinco respecto a Spartanos marca distancia con los cuatro primeros puestos, aunque mantiene al equipo dentro de la clasificación general del torneo.

Místico VC ocupa actualmente el sexto con siete puntos, en tanto que ADN Mantarrayas es séptimo con seis. En la parte más baja de la tabla se encuentra Adlers Junior, que tiene un punto, mientras que Real Chiapas se ubica en noveno, sin unidades.

La clasificación del Campeonato de Copa Deportycosas 2026 presenta así diferentes frentes de competencia. En la parte alta, Zenit Kazán, Thunderbolts y Club Adlers sostienen una lucha cerrada por los primeros sitios, con una distancia de solamente dos puntos entre el líder y el tercer lugar.

Spartanos, por su parte, sigue al acecho desde la cuarta posición. El resto de los equipos continúa con el objetivo de sumar unidades y mejorar su ubicación conforme avance el calendario.

La actividad corresponde a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, circuito que reúne a diferentes escuadras en esta competencia de Copa que lleva a cabo su temporada 2026.

Con la clasificación actual, cada jornada representa una oportunidad para modificar las posiciones, particularmente entre los conjuntos que se encuentran separados por pocos puntos. Zenit Kazán conserva por ahora el liderato con 22, pero Thunderbolts y Club Adlers permanecen cerca, por lo que la pelea por la cima continúa abierta.