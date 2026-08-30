Zenit Kazán triunfa en el tercer set

La actividad del Voleibol municipal continúa ofreciendo encuentros de gran intensidad en el Campeonato de Copa Deportycosas 2026, y en la jornada correspondiente a la fecha 7, Zenit Kazán y Deporticapito protagonizaron uno de los duelos más cerrados de la programación.

El compromiso, celebrado en la colonia Popular, enfrentó a dos equipos que desde el primer saque mostraron su intención de quedarse con la victoria, generando un partido de constantes intercambios y con parciales que reflejaron la paridad existente sobre la cancha.

Zenit Kazán tomó la iniciativa durante el primer set y consiguió establecer condiciones desde los primeros puntos. El conjunto aprovechó sus oportunidades para tomar una ventaja que le permitió manejar el desarrollo del parcial y finalmente quedarse con el primer episodio por marcador de 25-19.

Respuesta

Deporticapito, lejos de bajar los brazos, respondió de manera contundente en el segundo set. La escuadra ajustó su juego y logró imponer mayor presión sobre Zenit, encontrando los espacios necesarios para controlar el parcial.

Con una actuación más sólida y efectiva, Deporticapito consiguió emparejar las acciones al llevarse el segundo set por 25-19, obligando a que el duelo se definiera en un tercer y definitivo episodio.

La intensidad aumentó considerablemente en el último set. Con el partido igualado a un set por bando, ambos disputaron cada punto como si fuera definitivo, manteniendo el marcador con diferencias mínimas y generando un cierre de auténtico dramatismo.

Victoria

Zenit Kazán consiguió mantenerse firme en los momentos determinantes y, después de un parcial sumamente reñido, logró quedarse con el tercer set por 16-14. De esta manera aseguró el triunfo en tres sets, luego de imponerse por 25-19, caer por 19-25 y finalmente ganar por 16-14 en el episodio decisivo.

Más allá del resultado, el encuentro dejó de manifiesto la competitividad que caracteriza al campeonato organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, donde los equipos continúan buscando consolidarse en la competencia.

La fecha 7 del Campeonato de Copa Deportycosas 2026 volvió a ofrecer una jornada de emociones para los protagonistas y aficionados que se dieron cita en la colonia Popular, escenario que recibió este enfrentamiento.

El desarrollo del partido, particularmente el tercer set, confirmó que en el Voleibol cada punto puede marcar la diferencia. Con el 14-14, Zenit Kazán encontró la manera de resolver los dos puntos finales y sellar una victoria que se definió por el mínimo margen.