En 1932, Corea era una colonia del Imperio japonés. Vivía bajo una estricta represión militar, sin libertad, sumergidos en una pobreza generalizada, sometidos brutalmente al idioma y la cultura japonesa. En ese contexto histórico ocurre 100 días de engaño, el k-drama que Netflix estrenó el pasado 10 de octubre.

Hasta hoy, ya hay 12 de 16 capítulos disponibles de esta serie protagonizada por Kim You Jung y Park Jin Young.

Trama

Lee Ga Kyung (You Jung) ha tenido que ser muy valiente y audaz para sobrevivir desde que fue arrojada a la calle en su niñez. Sato Hideo (Jin Young) tiene el mismo origen coreano y humilde, pero su vida es muy diferente por ser el hijo adoptivo de un despiadado alto funcionario japonés.

El destino hizo de ese par de niños de la calle los dos intérpretes principales del gobierno general. Amor, mentiras, emoción y suspenso invaden su lugar de trabajo. Actores consagrados como Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng y Jin Seon Kyu respaldan a la joven pareja.

100 días de engaño es una historia de amor pero también de supervivencia, de acción, policiaca, histórica y de espionaje: imperdible y adictiva.

Variedad

Esta historia compite por la audiencia con k-dramas como Doctor X, La emperatriz divorciada, Make me tingle, Dive into you, Love on the menu y ha conseguido ratings de dos dígitos en su país, nada fácil si consideramos la calidad de esas producciones.