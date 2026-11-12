Una puerta hacia otra época, un asesinato que conmocionó al mundo y una misión capaz de cambiar el curso de la historia. En su novela 22/11/63, el reconocido escritor Stephen King combina ciencia ficción, suspenso, romance y acontecimientos históricos para construir una fascinante historia sobre los viajes en el tiempo y las consecuencias de intentar modificar el pasado.

¿De qué trata?

La posibilidad de viajar en el tiempo y cambiar uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX es el punto de partida de 22/11/63, una de las novelas más ambiciosas del escritor estadounidense Stephen King, publicada en 2011.

La obra plantea una pregunta que ha despertado el interés de historiadores, escritores y lectores durante décadas: ¿qué habría sucedido si el presidente John F. Kennedy no hubiera sido asesinado el 22 de noviembre de 1963?

A partir de esta interrogante, King construye una narración que combina elementos de ciencia ficción, thriller político, drama histórico y romance, llevando al lector a una época marcada por las transformaciones sociales y culturales de Estados Unidos.

La historia tiene como protagonista a Jake Epping, un profesor de inglés de secundaria que lleva una vida relativamente tranquila hasta que conoce a Al Templeton, propietario de un restaurante que guarda un extraordinario secreto: en la parte trasera de su establecimiento existe un acceso que permite viajar al pasado, específicamente al año 1958.

Un viaje al pasado que no resulta tan sencillo

Aunque inicialmente la propuesta parece ofrecer una oportunidad extraordinaria, Jake pronto descubre que modificar el pasado implica enfrentar obstáculos inesperados. El protagonista debe adaptarse a una sociedad completamente diferente, reconstruir su vida desde cero y aprender a desenvolverse en un periodo histórico que desconoce de primera mano.

La década de 1960 aparece retratada mediante sus costumbres, su música, sus tensiones políticas, sus diferencias sociales y una atmósfera que permite al lector experimentar la vida cotidiana de Estados Unidos antes de uno de los acontecimientos más recordados de su historia.

Sin embargo, el mayor problema de Jake no es únicamente encontrar la manera de acercarse a Oswald o impedir el asesinato presidencial. También descubre que el pasado parece tener mecanismos propios de resistencia frente a cualquier intento de alterarlo.

Cada decisión puede provocar consecuencias inesperadas y modificar situaciones que, aparentemente, no guardan relación con el objetivo principal de su misión.

King desarrolla así una de las ideas centrales de la novela: cambiar un acontecimiento histórico no significa necesariamente mejorar el futuro. Las consecuencias de una intervención pueden ser impredecibles y afectar a personas que nunca estuvieron relacionadas con la decisión original.

El amor y las decisiones personales también forman parte de la historia

Uno de los elementos que enriquecen la novela es la historia sentimental que surge durante el viaje de Jake. En su estancia en el pasado, el protagonista conoce a Sadie Dunhill, una mujer que se convierte en una figura fundamental de su vida. La relación entre ambos introduce una dimensión romántica que contrasta con la tensión política y la incertidumbre que rodean la misión.

Este vínculo obliga a Jake a enfrentarse a un dilema personal: mientras intenta cumplir con una responsabilidad que considera histórica, también descubre la posibilidad de construir una vida y encontrar la felicidad en una época que no le pertenece.