3 de Copas, con efecto amoroso

El grupo n 3 de Copas, conformado ahora por Luis Carlos Monroy y Jaime Flores, mantiene su efecto amoroso, pues a pesar de que por varios años no había lanzado una producción musical, el público los guarda en su corazón.

El concepto, cuyas composiciones se han hecho éxito en voz de Alejandro Fernández o Manuel Mijares, por mencionar algunos cantantes, ahora presentaron su reciente proyecto musical titulado “Efecto 3 de copas” donde hacen homenaje a canciones del Olimpo Musical, pero realizadas muy a su estilo.

El sencillo de lanzamiento es “Piensa en mí”, un clásico de la autoría de Agustín Lara, que ahora hasta acompañaron con una guitarra más rockera, dijo Flores. “Es muy bonito saber que nos ganamos el respeto y el cariño de las personas, porque componemos desde el corazón y aquí está ese resultado, una espera larga pero que otra vez nos abrazan con el aplauso”, indicó Jaime.

Por su parte, Luis Carlos dice que ante tanta oferta de canciones ellos llegan en el momento indicado con sus temas románticos. “El sentimiento ahí está. Venimos a cubrir esa parte de la necesidad amorosa. El amor siempre será un elemento importante”, externó.

En su faceta como compositores, Luis y Jaime señalaron que dieron temas a cantantes como Majo Aguilar, Camila y Álex Fernández, y esperan se concrete la apuesta.