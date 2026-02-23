3BallMTY regresa a los escenarios

3BallMTY demostró que a pesar de casi una década alejados de los escenarios aún tiene el poder de ocupar un puesto importante en el Electric Daisy Carnival 2026.

Aunque los regiomontanos ya habían tenido actividad a finales del 2025 en algunos recintos de la Ciudad de México, el regreso a festivales era incierta hablando en términos de convocatoria.

La noche del viernes 20 de febrero la agrupación de tribal guarachero subió al escenario Dos Equis del EDC para mostrar porqué fueron uno de los fenómenos virales más recordados del país en 2011.

Los más buscados

A pesar de que fueron relegados a uno de los escenarios secundarios del festival, miles prefirieron aglomerarse incluso en el pasillo de paso para escuchar éxitos como “Inténtalo”.

El mar humano no dejó de fluir en ningún momento, idas y venidas de gente que intentaban estar lo más adelante posible chocaban entre sí al tiempo que 3BallMTY daba cátedra de su peculiar sonido. La demanda llegó al punto de que el sonido de las bocinas fue insuficiente para que todos escucharan, provocando un repetido grito de “súbanle”.