50 años de logros

Conocido club de natación conmemoró medio siglo de vida con una elegante cena baile que reunió a varias personas que forman parte esencial de estos años. Los asistentes pasaron una grandiosa noche llena de recuerdos y buena compañía. Desde su fundación, el propósito del club ha ido más allá de la natación, enfocándose en mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir de manera significativa al desarrollo integral de niños y jóvenes, forjando no solo atletas, sino también valores para la vida. ¡Felicidades!