50 años del fallecimiento de Rosario Castellanos

El próximo año se conmemorará el centenario del nacimiento de la autora de Balún Canán

“Definitivamente, Rosario Castellanos con libros como ‘Mujer que sabe latín’ es una referencia fundamental para las ensayistas mexicanas, en particular para las que, como a mí, nos interesa el feminismo”, asegura la ensayista y editora Jazmina Barrera, quien desde la adolescencia encontró en Castellanos una voz que la guió en el tránsito en la literatura y en el feminismo.

“Hablaba de roles de género, de la violencia sobre las mujeres, la represión. Y me quedó profundamente marcada con ese libro, porque además ella recomienda otras lecturas, otros libros de mujeres y ensaya acerca de ellos y estoy segura de que muchos de los libros que ella menciona los leí yo gracias a sus recomendaciones”, destaca la joven escritora sobre la icónica autora de Oficio de tinieblas y Balún Canán.

Este 7 de agosto se conmemora el 50º aniversario de la muerte de Rosario Castellanos. Nacida en la Ciudad de México pero trasladada desde muy pequeña por sus padres a Comitán, Chiapas, donde vivió su infancia y adolescencia y pudo ver opresión en la que vivían los indígenas —uno de sus temas literarios y ensayísticos—, así como el dominio que ejercían los hombres sobre las mujeres, es una escritora e intelectual fundamental para la literatura actual, y para las escritoras, una autora cuya obra sigue vigente.

Jazmina Barrera, quien acaba de publicar La reina de espadas, sobre Elena Garro, dice categórica: “Creo que la literatura de Rosario Castellanos es muy vigente y no solo por los temas que trata. Sí por el feminismo, sí por la cosmovisión de Chiapas que retrata, pero sobre todo por la prosa, por la belleza, por la intensidad, por la complejidad, por el humor de su prosa; yo creo que sus libros van a ser siempre vigentes”.

Integrante de la llamada Generación del Medio siglo, Castellanos abordó el tema de la mujer desde su tesis doctoral sobre cultura femenina. Fue profesora en varias universidades, desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hasta la Universidad de Wisconsin, la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad de Indiana y la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Fue becada en 1954-1955 por la Fundación Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores; fue también diplomática, columnista del diario Excélsior, promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista y secretaria del PEN Club. En 1971 fue nombrada embajadora de México en Israel.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se celebrará a la poeta y narradora con la pieza de danza contemporánea El despojo, dirigida por Abril Montalvo y David Serrano, y con la lectura de El eterno femenino. Ambas actividades se realizarán a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

Homenajes en CDMX

Para conmemorar los 50 años de su deceso (el 7 de agosto de 1974, en Tel Aviv, Israel, donde se desempeñaba como Embajadora de nuestro país), la Universidad Nacional Autónoma de México dedicará justo ese día a la jornada académica y cultural “Rosario Castellanos, un esplendor único”, de 9:30 horas a 20:00 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras.

La jornada incluye el rescate de sus textos periodísticos en el libro Mujer de palabras. Artículos rescatados de Rosario Castellanos, compilado por Andrea Reyes. Se trata de la reedición del libro que publican el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) con el apoyo de la Coordinación de Humanidades, el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.

También se presentará Cartas a Ricardo, la colección de correspondencia íntima entre Rosario Castellanos y su pareja, Ricardo Guerra, escrita entre 1950 y 1967, que se publica bajo la colección Vindictas. Novela y Memoria, de Libros UNAM. Incluye el prólogo original de Elena Poniatowska y la introducción del editor Juan Antonio Ascencio. Además de una nueva introducción de Sara Uribe, quien dictará la conferencia magistral “Aquí arder, aquí hablar”.

También habrá un conversatorio titulado “De mi sueño nací, mi sueño me sostiene”: presencia y diálogos de Rosario Castellanos con la literatura actual, el que participan tres escritoras y ensayistas mexicanas jóvenes: Diana del Ángel, Olivia Teroba y Jazmina Barrera.

Antes de este conversatorio, Barrera celebra otra virtud de Mujer que sabe latín, el ensayo emblemático de Castellanos: “Recuerdo que en ese libro ella hablaba de las canciones de cuna, de la lírica popular en México y cómo muchas veces hablaban de la muerte y cómo en México está la tradición del Día de Muertos que viene de esta cosmovisión mesoamericana en donde la muerte se vuelve más bien una compañera de juegos y una compañía al dormir. Ese ensayo me impresionó profundamente”.

La actividad cerrará con una lectura de la poesía de Castellanos en voz de la actriz Arcelia Ramírez. Al día siguiente, el jueves 8 de agosto, a las 17:00 horas, en la Capilla Alfonsina, Martha Robles y Javier Garciadiego conversarán sobre la escritora y poeta mexicana en la mesa “Rosario Castellanos. 50 años de su deceso”. Una charla que es organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y que repasará la vida y la obra de una escritora que es pilar para las letras mexicanas y que murió cuando apenas tenía 49 años de edad, pero ya había dejado una obra amplísima en novela, cuento, ensayo, periodismo y magisterio.

De ella, Silvia Ruiz, profesora de la Universidad Iberoamericana, en el texto “Rosario Castellanos, ensayista como pocas”, publicado en la revista Cartaphilus, asegura: “Rosario Castellanos no se creía escritora, no se creía ensayista, no pensaba que lo que dijera, pensara o escribiera fuera relevante y, mucho menos, significativo para nadie y, sin embargo, sabemos que se trata de todo lo contrario: que marcó una época, que causó cambios con la fuerza y la lucidez de sus palabras, que como poeta, como dramaturga, como narradora y como ensayista regaló a México y al mundo las mejores páginas escritas por una mexicana sensible y comprometida”.