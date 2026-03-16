A Bárbara no le interesan los realities

La actriz Bárbara de Regil prefiere subir a un ring en lugar de entrar a La casa de los famosos y lanzó una dura crítica contra este tipo de formatos televisivos a pesar de que amigos que admira han participado en ediciones producidas en México y EE. UU.

Durante un encuentro con medios, De Regil fue cuestionada sobre la posibilidad de que en un futuro pudiera aceptar participar en el exitoso reality show. “El día que me veas ahí, y espero no arrepentirme de esto, es porque estoy endeudada”, dijo.

Sin distanciarse del humor, expresó que los programas de telerrealidad de hoy en día no le atraen debido a que su contenido se centra en la polémica, un factor que busca disociar de su imagen. “No me gusta. ¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho. Kunno es uno de mis favoritos, pero no entiendo eso”, explicó.

Le gusta el cuadrilátero

Mientras La casa de los famosos no es una opción a considerar, Bárbara de Regil reconoció que sí le interesaría subir a un ring a boxear. “Me encantaría subirme al ‘ring’ en un futuro, por vivir la experiencia, pero mi prioridad es mi carrera, más que una pelea”, expresó.