A Bellakath no le gustaba “Gatita”

En una entrevista reciente para EXA FM, la cantante Bellakath reveló que no le gustaba “Gatita” y aún así la grabó. “No me gustaba mucho y no le tenía fe”, confesó Katherin Huerta sobre la canción de la que solo le llamaba la atención el ritmo.

La famosa hizo énfasis en que al escribir un tema, sus ideas están incompletas hasta que decide terminarla. Afirmó que unió los versos e hizo la historia de “Gatita” cambiando la letra varias veces hasta que le gustó y la grabó en el 2020.

Aunque no le tenía fe, grabó hasta un video musical en un club de autos que le encantó a millones de internautas y recordó que la canción fue lanzada en su cumpleaños, por lo que en el viaje que se auto regaló decidió grabar un trend de “Gatita” en Tiktok. “Me despierto y de repente ‘Gatita’ tiene cien mil reproducciones”, recordó Bellakath sobre el mayor de sus éxitos.

La melodía cuenta actualmente con 18 millones 896 mil 534 reproducciones en la plataforma de Spotify y tiene en promedio más de 5 millones de oyentes mensuales con todas las temas que tiene publicados. La joven tiene tan solo 24 años y ya cuenta con una licenciatura en Derecho, además de que está estudiando una la carrera de criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue gracias a la publicación de “Gata de la Agrícola Oriental” que se dio a conocer en redes sociales, donde cuenta con 2.3 millones de followers en Tiktok y 730 mil en Instagram.