A borrar la frontera con una sinfonía

Inspirado en la música mexicana, el heavy metal, el jazz y el evento conocido como Fandango Fronterizo, que reúne a músicos de Tijuana y San Diego para borrar la frontera con música, el compositor Juan Pablo Contreras (Guadalajara, 1987), autor de obras emblemáticas como “Mariachitlán” y “Lucha libre!”, estrenará en la Ciudad de México y en Guadalajara su primera sinfonía, titulada “My great dream”, inspirada en la migración y su vínculo con el sueño americano.

“La idea de escribir esta primera sinfonía lleva muchos años cocinándose, pues, aunque he escrito otras obras de gran formato, una sinfonía es como publicar tu primera novela. Era necesario tener algo importante que decir y saber decirlo de una manera contundente”, detalló Contreras en entrevista.

Esta pieza, que estrenó el pasado viernes en el icónico Walt Disney Concert Hall, llegará a nuestro país los días 9 y 10 de agosto a la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, con la Orquesta Sinfónica de Minería y bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto; y el 16 de agosto, en el Conjunto Santander de las Artes, bajo la batuta del propio compositor.

“‘My great dream’ es una obra que me tomó un año de trabajo que coincide, en este verano, con que cumpliré la mitad de mi vida en México y la otra en Estados Unidos, así que quise hacer una sinfonía que contara mi historia como inmigrante de una manera positiva, porque EU. es un país que me ha dado muchas cosas, entre ellas mi profesión como compositor”, señaló.

Así que esta pieza “habla sobre mi trayecto y mi formación en EU, como músico, para cumplir mi gran sueño. Además, el título es un juego de palabras entre mi gran sueño y migrante sueño. Mi gran sueño siempre fue ser compositor de música orquestal y para lograrlo tuve que migrar”.

¿Cómo se divide esta obra?, se le pregunta Contreras, nominado en tres ocasiones al Latin Grammy. “El primer movimiento se titula ‘Sueño americano’. La melodía principal es un tema de trompeta que escribí cuando tenía 18 años y soñaba con irme a EU. Ese movimiento tiene nostalgia por el México que dejé y a la vez evoca el jazz que representa la emoción de un nuevo principio”, señala.

“El segundo movimiento, ‘Heavy heart’, como ‘Corazón pesado’, está inspirado en el heavy metal, que fue el primer género americano del cual me enamoré. En mi adolescencia tuve una banda de heavy metal, en Guadalajara, así que es un homenaje a ese género que me llevó y me inspiró a dedicarme a la música y es un género que representa la velocidad, el poder y la ansiedad por el desplazamiento que sentí al entrar en EU”, explica.

El tercer movimiento es “Orgullo mexicano”, “que habla sobre ese proceso de darme cuenta que en EU podía ser yo mismo y escribir una música que celebrara mis raíces mexicanas, porque había un público que quería esa música. Así que habla de cómo descubrí que EU era un país donde podía seguir siendo yo mismo y celebrar a mi país natal”.

El último movimiento, “Dos patrias” , apunta, “se inspira en un evento que sucede cada 25 de mayo entre Tijuana y San Diego, el Fandango Fronterizo, en el que se reúnen músicos de los dos lados para tocar y bailar fandangos todo el día.