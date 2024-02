Brenda Zambrano abrió su corazón en un podcast, y contó un pasaje muy difícil de su vida, que fue abortar por presión de su expareja. Fue durante su participación en el reality Mitad y mitad, juego de amor, a sus 18 o 19 años, donde conoció a un hombre que capturó su corazón.

Brenda quedó embarazada de él, su ex reaccionó con indiferencia y la presionó para que terminara con el embarazo. “Me enamoré completamente, creí que todo iba bien, pero entonces quedé embarazada y todo cambió”, señaló. “Él me convenció de que no estábamos listos para ser padres, que éramos demasiado jóvenes y que tenía mucho por vivir. Cegada por el amor, accedí, pero una semana después, me dejó”, reveló.

La influencer compartió lo duro que fue para ella lidiar con la situación, sin saber cómo manejar la presión de tomar una decisión sobre el embarazo. Zambrano quedó con profundas cicatrices emocionales.