A Carlos Rivera le tiran mucho hate

Carlos Rivera aún no ingresaba a La casa de los famosos México para apoyar en la etapa final a su amiga Dalilah Polanco, cuando le llegó duro el hate/odio por redes sociales, por lo que el cantante declinó ingresar a la instalación.

En recientes actividades del reality, algunos participantes recibieron visitas de sus familiares o de personas muy cercanas, y se dio a conocer que el cantante tenía previsto llegar a dar su apoyo emocional a la actriz y, de paso, promocionar el inicio de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?.

Polanco en las últimas horas ha sido atacada en redes por su mala actitud hacia los otros concursantes y, en consecuencia, cuando se supo de la versión extraoficial del ingreso de Carlos, él también empezó a ser atacado por apoyarla. “Si entras a la casa, te va a caer un hate”, “Le tiran a todos los que apoyan (el cuarto) Día... le tiran Nutella, Profeco, Takis, La Jefa, Daniel Sosa y ahora Carlos Rivera”.

Ante las reacciones, trascendió que él y su equipo decidieron que no era buena idea entrar a la casa por los malos comentarios que se generaron en las redes sociales.