A cuidar el legado del duranguense

Don Armando Terrazas, padre y fundador de Los Horóscopos de Durango, fue claro con sus hijas ahora que regresan a los escenarios acerca de que deben preservar el legado y no dejar al público sin la música del grupo.

Marisol y Vicky Terrazas, las cantantes de la agrupación que hicieron éxitos como “Antes muerta que sencilla” o “Si la quieres”, se reunieron con los medios de comunicación para anunciar su regreso, luego de casi cinco años de tomar caminos separados.

Gira

Fue el festejo por los 50 años de vida del concepto (ellas han incursionado en más de 20) que anunciaron oficialmente su Gira de Oro, que arrancará en la Arena Ciudad de México el 23 de agosto. “Esta es una herencia, un legado y me gustaría que siguieran trabajando juntas... Era muy triste para todos no escucharlas cantar”, dijo el patriarca de Los Horóscopos, quien aún no define el futuro de la agrupación.

Con la voz entrecortada por la emoción, Vicky confesó que tuvieron que superar sus proyectos personales que las alejaron, (carrera solista de Marisol y maternidad de ella) para reencontrarse en el escenario.

Finalmente, del recital que ofrecerán en la capital mexicana, anhelan que Gloria Trevi pueda estar con ellas en el escenario para cantar “Cinco minutos”; hasta el momento, Carolina Ross y Jhonny Caz, vocalista de Grupo Firme, son las estrellas confirmadas.