Cynthia Klitbo está muy molesta, luego de que se dijera que fue llevada al “torito” por ser detenida pasada de copas, pues asegura que se trata solo de mentiras y explica el contexto de las fotos en donde unos policías la detienen fuera del restaurante donde se encontraba.

La actriz fue captada por un fotógrafo la semana pasada, en el momento en que una patrulla la detuvo para cerciorarse de que no se encontrara en estado de ebriedad mientras conducía, motivo por el que supuestamente fue llevada al torito.

Sin embargo, Klitbo acaba de aclarar cómo fueron los hechos, desacreditando las versiones que sugerían que fue trasladada al Centro de Sanciones de Administrativas de la Ciudad de México. “La gente que me conoce sabe que no estaba tomada, me pusieron un cuatro”, aseguró.

Muy molesta, expresó que hay una red de paparazzi que se han aliado con empleados del restaurante donde se encontraba, para difamar a famosas y famosos, por lo que lanzó una advertencia a sus compañeros del gremio. “Mucho cuidado a la gente pública porque hay un contubernio entre policías, ‘paparazzi’, meseros y ‘valets parking’: dijeron que me había ido a la cárcel, pero ahí se ve que no me voy en la patrulla, me voy en mi coche”, destacó.

También respondió a las críticas y señalamientos de las redes sociales, en donde usuarias y usuarios hablaron de la actitud arrogante con la que, aparentemente, se habría dirigido a los oficiales que la detuvieron. “Claro trataron de sacarme de dinero, por supuesto... Dicen ‘ay, cómo le habla a los policías’, pues ¿cómo quieres que les hable a una bola de policías corruptos?”, explicó.

La detección de Cynthia la hizo perder el pretendiente con quien, esa tarde, había salido a comer, pues asegura que todo el escándalo lo espantó; se trata del cineasta mexicano Gibrán Bazán. “Gibrán y yo somos muy buenos amigos, no lo estoy besando en la boca y, además, gracias al ‘paparazzo’ ya se me cayó el pretendiente”, dijo entre risas.

Cynthia compartió que, a raíz de lo ocurrido, ya no desea emprender un nuevo romance, debido a que está cansada de ser perseguida por los medios cuando se encuentra en su tiempo libre, tratando de disfrutar de su vida personal.