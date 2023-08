Una faceta que muy pocos conocen del actor Daniel Arenas es la relación tan cercana que, dice, mantiene con Dios; en diferentes oportunidades Arenas se ha descrito como un hombre de fe y hasta ha asegurado que este sentimiento es lo que mantiene en equilibrio su vida y lo ha cambiado para bien.

Sin embargo, recientemente el colombiano sorprendió al revelar que hace algunos años recibió una señal divina, pues la Virgen de Guadalupe “se le habría aparecido” mientras se encontraba en una cafetería de la Ciudad de México.

Esto ocurrió durante una emisión del programa Hoy día, que ahora conduce, y en la que le pidieron hablar sobre sus momentos más felices. Arenas explicó que no podría elegir de entre todas las cosas y personas que llenan su vida, es por ello que se decidió por su fe; pero mientras relataba lo mucho que esta lo ha ayudado, la producción del matutino mostró una supuesta prueba de la presunta aparición de la que el actor fue testigo.

Según la imagen y lo que el propio presentador contó, la virgen “se le mostró” en un recibo de compra y no fue hasta que llegó a su casa que se dio cuenta de lo que había pasado. “La virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería. Cuando llegué a mi casa me encontré con la imagen y desde ahí no me abandona ni a mí ni a mi familia”, dijo.

En la fotografía que se mostró en pantalla se puede ver el ticket de una compra que realizó en 2013 y sobre ella una sombra que aparentemente coincide con la figura de la virgen. Pero esta no es la primera vez que el actor expresa su devoción, en su cuenta oficial de Instagram, ha dejado claro que en un fiel creyente desde que llegó a México y visitó la Basílica de Guadalupe por primera vez.