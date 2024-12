Con su nuevo espectáculo, “Cosas serias”, Daniel Sosa busca hacer reír a carcajadas a su público y reivindicar a la comedia como un espacio de libertad creativa, subrayando que el humor debe reflejar la realidad sin miedo a incomodar. “Quiero conectar con la risa más orgánica, con ese instinto básico de soltar una carcajada. Hoy en día hay mucho humor ligado a posturas culturales o sociales, pero aquí la intención es simplemente llevar a la audiencia hacia lo más cómico y chistoso, sin complicaciones”, aclara el comediante.

Sosa, uno de los nombres más destacados en la comedia mexicana actual, comenzó su carrera compartiendo escenario con leyendas como El Costeño y Polo Polo. Sin embargo, el humor ha evolucionado drásticamente desde entonces, y hoy en día se han cuestionado los límites entre el entretenimiento y la polémica, ante este panorama, el estadopero originario de la Ciudad de México defiende la libertad del comediante. “La censura la tienen que hacer las personas que censuran, no las que se expresan. La comedia es un espacio donde tú tienes la oportunidad de hacer y decir lo que quieras. Si alguien te va a censurar o no, eso ya no es un problema en el cual yo me tenga que enfocar”, afirma Sosa en entrevista.

Aunque su nombre podría sugerir solemnidad, “Cosas serias” es todo lo contrario: una invitación a desconectarse de los problemas cotidianos y reír sin preocupaciones. Para Daniel, la improvisación es un recurso útil, pero su uso es limitado para garantizar la calidad. “La improvisación está controlada. Sí hay, pero los espacios están delimitados para que suceda. Lo más importante es dar calidad a la gente que paga por un show”, considera.

Su objetivo, agrega, es ofrecer un espectáculo sin dejar de lado pequeños momentos de frescura.