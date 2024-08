A Drake Bell le incomodan preguntas

Drake Bell no pude evitar ocultar la incomodidad que le causa el hablar de su vida amorosa frente a la prensa. Aunque siempre se ha mostrado dispuesto a hablar con los medios mexicanos, esta vez el cantante optó por no expresarse de su faceta sentimental en una entrevista para Venga la alegría.

Tras la pregunta del reportero sobre su soltería, Drake únicamente dijo: “Ah... sí, sí”. El periodista insistió: “¿No hay nadie en tu corazón?”. Pero Bell respondió: “Mi hijo, sí”.

No obstante, siguieron los cuestionamientos sobre el mismo tema, a lo que el cantante reaccionó notablemente molesto: “Ay, ¿por qué?... ¿Tú estás casado o tienes novia? ¿Quieres novia? ¿No tienes a nadie en tu corazón? ¿Qué? ¿No quieres? ¿Por qué? Es muy importante para mí saberlo”.

Luego de que el enviado de Venga la alegría le explicara que las dudas surgieron por la idea de saber si sus seguidoras tienen algún tipo de oportunidad amorosa con él, Bell aclaró: “¿Mis fans? No, no, mis fans no la tienen”.

Pese a esta declaración. Drake confesó lo agradecido que se siente por el gran cariño que le demuestran sus incondicionales en el país azteca. “Sí, me traen regalos y me escriben las cartas más hermosas. Pero sabes, yo siempre que llego a casa después de los conciertos, abro las cartas más hermosas, significan mucho para mí, y las coloco en mi casa”, manifestó.

pasando a mostrar su lado como fan, el estadounidense de 38 años expresó que su más grande deseo es hacer una colaboración con “El Sol de México”. “Me gusta lo clásico, así que quiero decir que amo a Luis Miguel, creo que he sido fan de él incluso cuando estaba en Estados Unidos. ¿Estás bromeando? Sí, sí, claro, Luis Miguel puede hacer una canción conmigo”, aseguró al respecto.