A Esmeralda le pasó lo que a Sansón

En el año 2020, Esmeralda Pimentel tomó la decisión de cortarse su larga cabellera para la obra de teatro Los vuelos solitarios. Entonces, confesó que su nueva imagen la hacía sentir empoderada y más conectada con su feminidad.

Sin embargo, en el programa El Hormiguero, la famosa confesó que su corte la hizo pasar malos ratos. “Algo cambió. Yo cambié mi perfil como actriz por completo, y esto fue una decisión consciente, pero no tenía clara la cantidad de violencia que iba a recibir, por ejemplo, en comentarios en las redes sociales”, declaró.

Además, aceptó que aunque ya había triunfado en producciones importantes en México, tras su cambio dejaron de llamarla o considerarla.

“Las personas que me llamaban a audicionar me decían ‘es que el papel para el que siempre te buscamos, ya no lo das’. Eso me dio mucho miedo, pero cambiar mi perfil como actriz me trajo oportunidades maravillosas”, indicó.