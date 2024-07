Si bien el programa Me caigo de risa, que este año cumple una década, ha sido una plataforma para que mucho talento se dé a conocer, mediante dinámicas de risa, juegos e improvisación, también ha hecho vulnerables a sus participantes ante ciertos mensajes de odio en las redes sociales, sobre todo le ha pasado a Faisy.

“No me había tocado tanto ‘hate’, esta parte es la que menos disfruto del trabajo, me da pena que me pidan una foto, hasta cuando es bueno, no lo sé manejar muy bien, no hago esto para que me reconozcan, lo hago porque me pagan, disfruto hacerlo y me divierte entretener”, señaló el conductor.

El anfitrión comentó que es difícil cuando los cibernautas atacan tanto, pero, dijo, no le queda más que aguantar y aprender. Todo esto se acentuó en fechas recientes con algunos participantes, luego de que lo señalaran de haber corrido a Mariana Echeverría, un hecho que no le correspondía, pues en realidad la actriz se ausentó para integrarse a La casa de los famosos México. “Siempre tuve el apoyo de todos para amortiguar los mensajes”, comentó Faisy.

Apoyo a los jóvenes

El también actor detalló que se ha reunido con el productor de este programa, Eduardo Suárez, para abrirle paso a nuevos talentos que no habían hecho tanta televisión, como en el caso de Guaynaa.

“La comedia ha evolucionado en diez años, si ahorita contáramos los chistes que contábamos en la primera estaríamos canceladísimos; hemos ido creciendo y nos hemos exigido para evolucionar la conciencia y también para no hacer los chistes que hacíamos, para salir de esa zona de confort”, indicó.

Faisy enumeró otras actitudes que han cambiado: “Para pedir perdón cuando hemos lastimado a alguien, para aceptar las disculpas cuando alguien se ha equivocado con nosotros, incluyendo la gente, los leemos mucho”.

Nueva temporada

Me caigo de risa estrenó su décima temporada el lunes a las 20:00 horas por Canal 5, y en el programa se agregaron diez juegos nuevos para poner a prueba la destreza, la improvisación y la agilidad mental.

“Es un formato francés que se hace en más de 27 países; nosotros en México somos la versión más longeva del mundo, que ha desarrollado más de 120 dinámicas para la franquicia, somos el que más programas ha hecho, llegamos al 400”, señaló Suárez.