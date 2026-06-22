A fuego lento va a circuito nacional

Después de la revelación de los resultados del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, los integrantes del grupo Chipotle Teatro indicaron que este tipo de convocatorias les permite acercarse a nuevos públicos.

Recientemente, la agrupación originaria de San Cristóbal de Las Casas fue seleccionada, con su obra A fuego lento, por la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por medio de la Coordinación Nacional de Teatro y la Coordinación Nacional de Danza.

A conquistar nuevas pupilas

“Esta selección nos permite acercarnos a nuevos públicos y, como en este caso, viajar a otros estados de la República para compartir nuestro trabajo” mencionaron Gabriela González Davila y Ana Cabot Serrano, integrantes de la citada compañía.

Compartieron que la obra aborda una problemática social compleja que lamentablemente nos afecta indistintamente. “Nos complace poder tratar el tema y abrir el diálogo, que siempre fue el propósito inicial para la creación del espectáculo”, sostuvieron.

Asimismo, destacaron que representar a Chiapas en este circuito es una gran responsabilidad. “A pesar de haber una oferta teatral amplia y de calidad, quedamos muy sorprendidas de que haya habido tan pocos estímulos para el circuito que nos corresponde y únicamente una propuesta de Chiapas”, señalaron.

La compañía Chipotle Teatro fue fundada en el 2014 y se especializa en el teatro de sombras. Es una de las pocas agrupaciones que se enfocan en esta disciplina. La obra A fuego lento se estrenó en el año 2023, para ser presentada en una campaña de prevención del feminicidio y la violencia de género en Nuevo León.

Cabe resaltar que el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes busca distribuir la riqueza cultural de México mediante presentaciones en escenarios regionales, garantizando el acceso de la población a contenidos artísticos de calidad.