A Gala le aventaron una navaja

La actriz mexicana Gala Montes ha vuelto a posicionarse una vez más bajo los reflectores del escenario mediático, pues en una reciente entrevista realizada por el conductor mexicano Yordi Rosado, reveló que fue víctima de un atentado en su contra en el evento de box mexicano Supernova Strikes: Orígenes.

La exparticipante de La casa de los famosos confesó que durante su enfrentamiento con la streamer mexicana Alana Flores en el Palacio de los Deportes el pasado 17 de agosto, alguien del público le arrojó un objeto punzocortante.

Este incidente surge luego de la ola de comentarios negativos que diversos usuarios han difundido en contra de la también cantante, quien afirmó que todas las declaraciones que se plantean en contra suya son mentiras: “Todo lo que se dice de mí son mentiras, no hay pruebas de nada de lo que se me ha acusado”.

Entrevista

Durante una entrevista con Yordi Rosado, publicada el pasado domingo en la plataforma de Youtube, la cantante reveló que uno de los asistentes le lanzó una navaja. “Antes de darme la vuelta, me cayó una navaja en el piso. Entonces yo ahí dije ‘wow, esto está denso’”, explicó Montes.

Asimismo, la artista aseguró que esta acción le sorprendió en gran manera, ya que no encuentra motivos válidos para cometer tal atentado en contra suya. “Pues yo no le ha hecho nada a nadie. El peor crimen que he cometido es comerme una pizza en una báscula”, expresó, refiriéndose a lo que ocurrió durante el pesaje previo al combate.

Finalmente, los usuarios piden que la situación se esclarezca y que los organizadores del evento den declaraciones oficiales acerca del acontecimiento, ya que de confirmarse su veracidad, este incidente puede resultar en una falta de seguridad en el desarrollo y logística del evento.