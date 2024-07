Ingrid Brans confesó que jamás podrá convertirse en mamá, pero se siente tranquila porque tiene salud. Tres abortos, abusos y adicciones han marcado la vida de la modelo y cantante de reguetón, quien hace dos meses se sometió a una cirugía y le quitaron la matriz. “Fue mejor retirarla porque con el tiempo podría llegar a desarrollar quistes o tumores”, explicó la influencer de 38 años al recordar sus abortos.

“El primero fue a los 17. Me dio mucho miedo ser mamá soltera. A los 21 me practiqué un legrado porque el chavo se fue a España y no iba a forzar las cosas. El otro, a los 23, cuando quedé en ‘El mañanero’ con Brozo. Mi vida estuvo en peligro con el primero por haberlo hecho en una casa en Argentina y no en un hospital. Cuando desperté en el pasillo medio sedada, estaba toda adolorida del vientre”, recordó.

Debido a este historial, las consecuencias llegaron. “En abril comencé a tener problemas, acudí con mi doctora y me dijo que, entre los legrados y la mala praxis de estos, era necesario retirar la matriz. No es algo que me llene de orgullo, pero estoy viva”, declaró.