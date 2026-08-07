A Isabella Clemesha le gustan los 90

Para interpretar a Paty, una joven integrante de una banda escolar de rock, esto en la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar, Isabella Clemesha tuvo que viajar a una época que no vivió.

La actriz recurrió a las experiencias de sus padres, la actriz Luz María Zetina y el ejecutivo Eduardo Clemesha, para entender cómo fue crecer en los años 90, cuando los teléfonos móviles no eran aún parte de la vida cotidiana.

“Al formar al personaje me emocioné mucho, cada vez me enamoraba más de él y de lo que le metía. Sacaba información para él; fue un proceso muy bonito”, cuenta.

Durante la etapa de preparación de la serie de Prime Video, Clemesha descubrió a una generación que, considera, privilegiaba la convivencia cara a cara y las conversaciones por encima de la inmediatez que hoy brindan los avances tecnológicos.

“Me metí en un mundo donde la tecnología no era lo que es hoy. La gente vivía en el presente y conectaba hablando”, explica.

Otra manera de socializar

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la forma en la que los jóvenes organizaban su vida social. Sin teléfonos móviles y reunirse con amigos dependía de aspectos como la puntualidad y de la confianza.

“Me decían mis compañeros de la serie que antes, si quedabas de verte en un lugar con tus amigos, era verse ahí porque, al no tener teléfono, no había forma de avisar si ibas tarde o no. Vivir en una época sin el uso de la tecnología cambia la mentalidad, te hace enfrentar los problemas de otra forma”, señala.

Isabella admite que le habría gustado experimentar esa forma de vivir.

“Se me hace muy surreal escuchar que antes era así. Me hubiera gustado más esa vida, sin tantos teléfonos. Fue una época súper bonita y la manera en cómo la representa la serie es extraordinaria”, afirma.

Pero no solo las vivencias de sus padres están reflejadas en Paty, su personaje, Isabella explica que también le regaló a esta chica experiencias y emociones y propias. “Siempre que construyo un personaje no uso mi vida tal cual, pero sí mis vivencias en el sentido de las emociones. Paty es un ser muy apasionado por lo que hace, tiene una voz muy fuerte, una perspectiva y una opinión propia”, comenta.

La segunda temporada de Nadie nos va a extrañar llega a Prime Video este 7 de agosto con ocho episodios disponibles desde su estreno.