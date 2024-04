A Ivonne Montero se le hincharon los labios

Ivonne Montero lo confesó: le dio picazón, se le hinchó y hasta lo “presumió” a sus seguidores. La actriz, de 49 años, contó a sus fans una penosa anécdota de por qué tenía un labio al estilo de Kim Kardashian. Varios de sus seguidores en redes sociales señalaron el cambio en su rostro y la actriz lo tomó con humor, aunque la realidad es que, al principio, estuvo muy preocupada. “Miren lo que me pasó, se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar… No, mentira. No, no me inyecté nada. Jamás me inyectaría algo en mi carita hermosa”, comentó.

La verdad, indicó, es que “estoy inflamadísima, me da muchísima comezón, me pica horrible”, aseguró. A decir de su médico, eso no era el resultado de un piquete de mosco, sino algún alimento que consumió y que le provocó una reacción alérgica.