A un día de que el creador de contenido Pedro Prieto publicara la entrevista que sostuvo con Kalimba, el nombre del cantante se convirtió en tendencia, debido a que durante la conversación habló sobre su concepción de lo que es un hombre, pues basado en las ideas de un pensador, el músico destacó que la violencia es parte innata y esencial en al vida de un ser masculino. Aunque aclaró que el individuo tiene que aprender a limitar sus impulsos y el uso de la fuerza para convivir en sociedad, el famoso está siendo muy criticado en las redes sociales, pues le recuerdan que ha sido acusado en más de una ocasión de abuso sexual.

Además, el intérprete de “Tocando fondo” consideró que en la actualidad, la sociedad ha tratado de arrebatarle al hombre la violencia inherente a su esencia, lo que destacó que es un error, pues a su consideración, el uso intencional de la fuerza física es necesaria en circunstancias específicas, aunque aclaró que no era un discurso que provenía de él, sino por pensadores que ha escuchado.

“Escucho muchos pensadores y hace poco uno decía que hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo, un hombre completo es el que tiene la capacidad de ser violento pero el dominio de su carácter de saber cuándo no usarlo, usarlo exclusivamente en los momentos correctos. Estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defendedla. Estoy seguro. ¿Quién no quiere una persona que te pueda defender, un hombre que en su momento pueda usar su coraje, su fuerza? Todos. Es parte de ser hombre”, expresó.

Fue entonces que no solo habló de las presuntas cualidades de los hombres, sino también de las mujeres, que a lo largo de distintas épocas y civilizaciones han sido asociadas a una presunta capacidad de desarrollar más efectivamente su parte emocional. “Como yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza, son muy fuertes también y son capaces de ser absolutamente todo también, pero cada quien está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad”, declaró.

Pero eso no fue lo único que sugirió, pues contó que parte de la educación que le ha entregado a Mika, su hijo menor, es ser un caballero, ya no solo con las mujeres, sino con los hombres y quienes lo rodean, aunque aseguró que es consciente que llegará una época en que el pequeño tenga la autonomía de tomar un celular en las manos, en la que se vea expuesto a ver mujeres que muestran su cuerpo en internet.

De acuerdo con la postura del cantante, será en ese momento cuando su hijo se enfrente a las contradicciones que conlleva la vida, pues por más que él le haya enseñado a respetar a las mujeres, si ellas no lo hacen por sí mismas, Mika tendrá que aprender a tomar la decisión de cómo tratarlas.