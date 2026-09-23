A las mujeres siempre se nos juzgará

A 10 años de la publicación de Pandora, una de las principales obras de la escritora Liliana Blum (Durango, 1974), la vigencia de la violencia hacia los cuerpos se mantiene activa, señala en entrevista.

Por su décimo aniversario, la editorial Seix Barral lanzó una reedición conmemorativa de Pandora, la cual fue presentada por la autora recientemente como parte de las actividades del Hay Festival Querétaro.

La novela narra la historia de Gerardo, un hombre exitoso y con familia estable, que un día decide dejarse llevar por sus fantasías sexuales al conocer a una mujer llamada Pandora, quien padece de sobrepeso. Así, Gerardo inicia una relación alimentada por la adipofilia que le produce abusar y controlar a Pandora.

Temas actuales

Blum remarca la vigencia de su novela, ya que vivimos en una sociedad que todavía juzga la obesidad y premia la delgadez. “Siento que al final del día, con mayores o menores avances, que quizás sí los podemos ver en el área laboral, por ejemplo, pero con el cuerpo sigue siendo algo muy primitivo, creo que a las mujeres siempre se nos va a juzgar por el físico”, expresa.

La autora no considera que sea un poder político o económico quienes tengan interés en controlar los cuerpos y juzgarlos, sino que lo ve desde la base, desde la sociedad. “Las mujeres, a veces, somos las peores para criticar a otras mujeres, somos súper inclementes con nuestras propias hermanas y con nosotras mismas, y creo que todos padecemos del problema, somos juez y parte a la vez”, señala.

Pandora se enclava en la época actual y en un México donde la fobia a las personas con obesidad se mantiene latente. “Me parece algo paradójico la gordofobia, ese rechazo a las personas con obesidad, porque somos un país donde hay mucha gente con sobrepeso, lo puedes ver desde la infancia”.

Aunque el problema de la obesidad es un tema de salud actual en el país, Blum señala que se vive de formas distintas entre hombres y mujeres. “Para un hombre puede ser más difícil ser delgado, pero, aunque tenga obesidad o kilos de más, puede ser un hombre exitoso, verse fuerte, no se le juzgará tanto por eso, pueden ser actores o empresarios con obesidad, en cambio, una mujer, será juzgada por lo bien que se puede ver, por su edad, por su cuerpo en general”.

La autora celebra que este tema se mantenga vigente en la literatura hecha por mujeres.