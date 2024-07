A Leti Calderón le divierte ser arrogante

Para nada le cuesta trabajo a Leticia Calderón encarnar a una mujer arrogante que vive de las apariencias en la nueva telenovela que protagoniza, Mi amor sin tiempo. Incluso, le divierte, aunque es muy cuidadosa para no repetir su personalidad con trabajos anteriores.

En esta producción de Carlos Moreno Laguillo, que es el remake del melodrama de 1999 Tres mujeres, la actriz de 56 años será la encarnación de la elegancia y la perfección superficial, quien tiene como escudo la soberbia y su cruz será el “qué dirán”. “Es un personaje completamente diferente, porque es un poco villana; espero que no se parezca a las anteriores que he hecho, ese es mi reto personal con el ‘look’, maquillaje y vestuario”, comentó la artista.

¿Cómo construyó a Greta, quien está atrapada entre el deber y el deseo, que además se casó por interés?, se le pegunta. “Conozco a personas así, tengo tías, mamás de mis amigas que en algún momento les gritan a mis amigas y al hijo no. Se me quedó muy grabado, me estoy inspirando en ellas”, responde.

Esta trama, que se ve de lunes a viernes por Las Estrellas a las 18:30 horas, también es estelarizada por Karla Esquivel y Juana Arias, así como Andrés Baida, Alejandro Camacho y Mane de la Parra.

“Estoy cuidando mucho (este rol) porque no quiero que caiga en lo chistoso, es un personaje que hace tantas maldades o dice tantas impertinencias que puede parecer chiste, pero es alguien que se la cree”, asevera.

Para Esquivel se trata de su segundo proyecto, donde tiene el primer crédito, después de Nadie como tú ahora será Fátima. “He trabajado arduamente durante ocho años que llevo en esta carrera para estar en donde me encuentro, para aprovechar las oportunidades que me ponen enfrente”, afirma.

Karyme Lozano, Eric del Castillo, Luz María Jerez, Alma Delfina, Yolanda Ventura, José Elías Moreno y Michel Ronda forman parte de esta historia compuesta por 80 capítulos. “Es una gran responsabilidad llevar la batuta de un proyecto así, pero al final del día es lo que amo hacer”, añade Karla.

Romanticismo

El tema musical, titulado “Mi amor sin tiempo”, es interpretado por Shaila Dúrcal, de la autoría de José Antonio Farías. “La grabé corriendo, tiene ese sello de novela, ese romanticismo que nos hace falta hoy en día, porque estamos más acostumbrados a las canciones más movidas”, dijo Dúrcal.