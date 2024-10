Lola Cortés recuerda que en los inicios de La academia, hace más de dos décadas, la gente la acusaba por ser tan estricta, algo que entonces no la detuvo. “Te gritaban de coche a coche si estaban de acuerdo o no, pero ahora entre redes sociales es peor: todos son expertos, maestros, todos opinan, todos te tiran y levantan, pero esa es la vida de ahora, o nos adaptamos o nos quedamos”, afirma la llamada jueza de hierro en entrevista.

A pesar de estos cambios, Lola sigue en su postura, pues para ella lo importante no es generar polémica, sino ayudar con sus críticas a los alumnos. Por ello, agradece tener la libertad para expresarse en este reality, que termina su edición 2024 este domingo. “La televisión sí es un negocio, pero no siento presión por crear polémica, tengo la fortuna de que mi productor, Andrés Tovar, me da la fortuna de ser quien soy, la libertad de ser y hacer, decir todo lo que yo soy, lo que he aprendido, lo que me gusta y lo que no. “Yo aquí no siento presión de nada, estoy siendo, como pocas veces lo soy, lo que me gusta y lo que no, el problema es que cuando me encienden los maestros, me ponen mal”, reitera.

Si bien es conocida por ser muy crítica con los alumnos, asegura que nada de lo dicho es para subir los niveles de audiencia. “Las polémicas no tienen que ver por el ‘rating’, somos muy diferentes a los que éramos hace 20 años, yo creo que la edad nos ha ido ablandando y ¡ni así les gusta a los maestros! Pero sí lo están haciendo mal, tienen que escucharlo, la situación es que cada temporada son maestros y director diferente, y eso es difícil”.

A pesar de lo dura que es, procura ser empática con los académicos, cuyo triunfador se llevará 2 millones 250 mil pesos y un contrato con una disquera. “Tengo que entender que yo también he subido al escenario con mucho miedo, también he tenido castings terribles, pero procuro acercarme y decirles: ‘chicos, quiero que se relajen y lo disfruten, salga como salga, por favor traten de hacerlo lo mejor, pero si no sucediera váyanse tranquilos, tienen que venir a divertirse”.