A los aliens les gusta América

Tan extraña como fascinante es la relación que Paola Harris ha encontrado entre Latinoamérica y las manifestaciones de seres de otros planetas. Harris, fotorreportera de profesión, lleva 45 años estudiando el fenómeno ovni y la vida extraterrestre.

La investigadora comparte que fue la cinta Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) la que cambió su rumbo profesional y sí, también su vida por completo, todo esto al terminar su doctorado en aquel lejano 1979.

Ahora, en su programa Primer contacto con Paola Harris, que recién estrenó a través de Maussan Televisión, habla de sus experiencias, pero, sobre todo, de lo que Latinoamérica le ha enseñado.

“Hice mucha investigación en Europa y en América, pero, los mensajes que vienen de esta parte del mundo son los más importantes que recibimos de los extraterrestres, nos dicen que necesitamos unirnos, salvar nuestra ecología, elevar nuestra consciencia y tener los valores adecuados para que podamos encontrar seres de otro espacio”, explica.

Territorio sensible

Parece curioso que justo en el momento histórico que se vive en Estados Unidos, y en el continente en general, con crisis sociales, políticas y económicas, la ufóloga encuentre mayor nivel de contacto con seres de otros planetas precisamente en regiones de Centro y Sudamérica.

“La gente en los Estados Unidos está regida por la tecnología, dejan de usar el cerebro, pero en Latinoamérica están centrados en el corazón y la única forma en que se puede tener contacto con un extraterrestre es con el corazón, no puedes pensar como él, no fue a la escuela, no hizo lo que tú haces la única cosa que tienen en común es que están vivos, tienen consciencia y creo que los latinoamericanos tienen los corazones más grandes”, señala.

En Primer contacto con Paola Harris, que se transmite los domingos a las 21:30 horas se explican, entre otros temas, la cosmovisión de los pueblos originarios latinoamericanos y sus puntos de contacto con seres que viven en otra parte del universo.