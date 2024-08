Lucero Mijares, hija de los cantantes mexicanos Lucero y Mijares, a sus 19 años, enfrentó uno de los desafíos más difíciles de su joven carrera: lidiar con las duras críticas hacia su apariencia física en el programa ¡Qué importa!, conducido por Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres.

En mayo, durante una emisión del programa, los conductores hicieron comentarios despectivos sobre la joven. Sofía Rivera, en tono de burla, dijo: “Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble”.

Estas palabras desataron una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo, con diversas figuras públicas pronunciándose en defensa de Lucerito.

¿Qué dijo sobre la polémica?

Durante meses, Lucerito optó por mantenerse en silencio, observando cómo la controversia se desarrollaba. Fue recientemente, en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, que la joven decidió hablar sobre cómo vivió ese momento y cómo lo procesó.

“Lo primero que pensé fue que estaba muy mal que el de prepa se meta con los de primaria, me llevan varios años. No los conozco, ni ellos a mí. En este medio, si no hay comentarios malos, no estás haciendo algo bien”, reflexionó Lucerito, revelando cómo se enteró de los comentarios mientras estaba en su cama.

A pesar de su actitud positiva, admitió que las burlas sí le afectaron, al punto de llevar el tema a terapia para poder procesarlo y superarlo. “Mis papás me han blindado muy bien, pero sí fue raro. No era como que fuera a mi cuarto a llorar. Estuvo duro y sí me importó un poco”, compartió.

Sin embargo, la joven destacó que se sintió aliviada de ser ella quien recibió las críticas, en lugar de alguien más vulnerable que podría haber sido más afectada. Lucerito también cuestionó cómo personas adultas podían dirigirse de esa manera hacia alguien que apenas comenzaba su vida adulta. “Mucha gente comenzó a comentar cosas feas de ellos. Fue una mini guerrita de redes sociales. A mí lo que me dieron fue más exposición y lo que yo pienso es que ellos pudieron haber perdido a gente”, reflexionó.

Finalmente, expresó su agradecimiento hacia quienes la apoyaron en esos días difíciles, reconociendo que, aunque la situación fue dura, también le permitió ganarse el cariño y el respaldo de muchas personas que antes no la conocían. “Estoy muy agradecida con la gente que me apoyó”, concluyó.