Mauricio Mancera compartió en el programa Enamorándonos la anécdota de una relación sentimental en la que fue víctima de infidelidad. El conductor recordó cómo una famosa actriz, con quien sostenía una relación, optó por mantenerla en secreto bajo el argumento de evitar el acoso de la prensa, aunque el verdadero motivo era distinto.

El relato surgió durante una interacción con un participante del programa, quien narró que su pareja evitaba compartir contenido relacionado con su relación en redes, justificando que “no era necesario”. Mancera, al empatizar con esta situación, decidió compartir su experiencia personal.

Según el famoso, la actriz con la que mantenía una relación le aseguró que no publicaría fotografías ni mencionaría nada sobre ellos en redes sociales, pues deseaba evitar preguntas de la prensa que pudieran desviar la atención de su carrera profesional. Mancera explicó que, en ese momento, confió en la justificación proporcionada.

Posteriormente, descubrió que el verdadero motivo de ella para ocultar su relación era estar involucrada con otra persona. En su relato, Mancera mencionó: “Yo empecé una relación con una actriz y me decía ‘no voy a subir ninguna foto contigo porque no quiero que la gente o la prensa me hagan preguntas sobre ti y no se enfoquen en mi carrera’, y después me enteré que, pues más bien se estaba enfocando en alguien más”.

El conductor utilizó esta experiencia para aconsejar al participante del programa que reflexionara sobre la actitud de su pareja en redes sociales.