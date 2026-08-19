A María León le llegó el amor

María León había dicho adiós al romance, a los mensajes y a todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, pero algo cambió en la actriz y recientemente decidió decir: “¡Hola, bienvenido! al amor”.

León comenta que actualmente disfruta de la relación sentimental que sostiene con un abogado, con quien asegura está viviendo el amor de una manera más relajada y sin intentar anticipar lo que vendrá. “Estoy muy enamorada. Estuve mucho tiempo soltera y ahora estoy muy entusiasmada. Tengo las puertas abiertas a este proceso. No me imaginé, la verdad es que no lo tenía pendiente, pero luego dicen que el amor llega, así como de repente”, reconoció.

La también cantante reconoce que una de las cosas que más valora de su pareja es que comprende su profesión porque mantiene mucha cercanía con el ambiente teatral. “Es hermano del director de ‘El rey león’. Él ama el teatro, lo conoce, lo ha visto, lo tiene cerca y esa parte también es algo que conquista mi corazón”, confiesa.

Sin estar en los planes

Además de su buena racha en el amor, María León se prepara pare regresar a los escenarios teatrales con una historia que, reconoce, llegó de manera inesperada, así como le llegó el amor.

Pronto debutará en Siete veces adiós, puesta en escena con la que vuelve a la marquesina teatral y con la que recorrerá varias ciudades del país en los próximos meses. “Yo pensé que este año no iba a ser teatro, pero cayó este regalo de la vida, lo agradezco con todo el corazón”, comparte la actriz, quien ha hecho carrera en el teatro musical con montajes como Vaselina, Chicago, Hoy no me puedo levantar, Mentiras, el musical y Jesucristo Súper Estrella.

El amor desde otra perspectiva

La intérprete de “Una llamada perdida” comenta que ya había tenido la oportunidad de ver la obra, por lo que ahora llegar a ella desde el escenario representa una experiencia distinta.

Además, la historia, centrada en las relaciones de pareja, también le ha permitido mirar desde otra perspectiva algunas experiencias de su propia vida. “Yo ya he venido a ver la obra y, como lo comenté antes, en diferentes situaciones de relación y de corazón siempre me llega. Ahora verla con un elenco tan joven, con ‘Qué llama a casa’, estoy muy emocionada”, comenta María, quien acudió el domingo a la celebración de las mil 100 funciones de la puesta en escena.

A partir de septiembre, la exintegrante de Playa Limbo comenzará la gira de Siete veces adiós, con presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California y Tijuana, entre otras ciudades.

En total, participará en más de 40 funciones del musical creado por Alan Estrada.