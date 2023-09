La cabeza principal de la primera fecha del Festival Arre fue Natanael Cano, quien además de sus músicos, llevó a un paramédico que cada cierto tiempo daba oxígeno al cantante.

“Me dijeron ‘Nata, no brinques, no corras porque te vas a cansar’, pero me vale… Vamos a cantar unos corridos tumbados bien jalados”, dijo el precursor del corrido tumbado, aunque no con la misma energía con la que se presentó, por ejemplo, en el del Auditorio Nacional.

“Mi bello ángel” fue, de entre todas las canciones, la que más resaltó por su temática romántica, que hizo cantar a sus seguidores.