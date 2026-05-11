A Perfect Circle y Puscifer estarán en México

La CDMX se alista para recibir una descarga de rock alternativo y progresivo de alto calibre con la llegada de A Perfect Circle y Puscifer, proyectos comandados por el inquietante y multifacético Maynard James Keenan, quienes ofrecerán un concierto conjunto el próximo 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano.

Se trata de la primera vez que A Perfect Circle ofrecerá un show en solitario en México, luego de casi una década lejos de los escenarios nacionales.

La agrupación integrada por Maynard y Billy Howerdel llegará acompañada de Puscifer, el proyecto más experimental, irreverente y teatral del cantante, conocido por fusionar música, performance y artes visuales en espectáculos que van más allá de un simple concierto.

Los boletos comenzaron su venta el pasado 6 de mayo a través de FunTicket y taquillas autorizadas, con precios que van desde los 585 hasta los 3 mil 630 pesos.