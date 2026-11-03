A Pirate Halloween

Con una divertida temática, el American School celebró su tradicional evento, una jornada llena de creatividad, alegría y espíritu festivo. Alumnos y padres de familia lucieron originales disfraces para convertir el encuentro en una auténtica aventura de piratas. Los asistentes disfrutaron snacks, presentaciones musicales y diversas actividades que llenaron el ambiente de entusiasmo y diversión. Entre risas, música y sorprendentes caracterizaciones, la comunidad escolar compartió una tarde especial en la que chicos y grandes dejaron volar su imaginación para celebrar estas fiestas