A qué edad saldrá “Fofo” de la cárcel

A unos días de que Rodolfo Márquez fue declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa a causa de la agresión que cometió en contra de una mujer identificada como Edith “N”; finalmente “Fofo” recibió una sentencia.

Durante la nueva audiencia, se determinó que el influencer deberá permanecer 17 años y 6 meses en el Penal de Barrientos, el palacio “negro” de las cárceles del Estado de México. Esta no fue la pena máxima que se recibe por el delito de feminicidio en grado de tentativa, ya que el Código Penal del Estado de México explica que la mayor cantidad de años que se pueden dar son 48; mientras que el mínimo es de 13 años y 4 meses.

El influencer, quien es uno de los amigos de Fer Italia, —famoso detenido por presuntamente haber cometido una violación— nació el 15 de julio de 1997 por lo que el año pasado festejó su cumpleaños en prisión. Pues “Fofo” Márquez fue detenido en abril de 2024 y le dictaron prisión preventiva, tras la agresión en contra de una mujer en un estacionamiento del Estado de México, por lo que desde ese momento se encuentra recluido en el Penal de Barrientos.

Así, actualmente Márquez tiene 27 años, lo que significa que terminará de cumplir su condena a los 44 años, a muy pocos días de su cumpleaños número 45, tomando en cuenta que podría salir de prisión a finales de junio del 2042. Por este motivo, anteriormente “Fofo” le suplicó a un juez “no arruinarle la vida”. “Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro, le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años”, dijo en una audiencia del pasado 22 de enero.