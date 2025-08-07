A qué hora se estrena la serie Merlina

Durante el 2022, Netflix, la plataforma de streaming, lanzó la serie Merlina, una nueva versión del cónico personaje de la familia Addams, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega, en la cual la enigmática joven intenta sobrellevar su adolescencia, mientras aprende a dominar sus poderes psíquicos en la Academia Nevermore, donde se ha desatado una ola de asesinatos.

Gracias al éxito de esta producción, Merlina ocupa el segundo lugar de las series más vistas en la historia de la plataforma a nivel global, alcanzando más de 252 mil millones de reproducciones y manteniéndose 20 semanas en el top 10 de Netflix a nivel global, solo por debajo de la primera temporada de El Juego del Calamar.

De acuerdo con la plataforma, la segunda temporada de Merlina se dividirá en dos partes, cada una con cuatro episodios, de las cuales la primera llegará este 6 de agosto y la segunda se estrenará el 3 de septiembre. Tras la euforia con la que miles de fans recibieron el tráiler de la temporada 2, muchos se preguntaron por la hora en que los capítulos estarán disponibles.

El estreno de esta temporada continuará con el patrón global de la plataforma, la cual suele liberar el nuevo contenido a la media noche (hora del Pacífico), que en Latinoamérica se traduce a las primeras horas de la madrugada, alrededor de la 1:00 a.m., hora de México.