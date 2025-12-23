A que hora ver Stranger things

¿Qué pasará con Hawkins? ¿Logrará Vecna destruir al mundo? Esas son algunas de las preguntas que quedaron al aire tras el estreno del Volumen 1 de la última temporada de Stranger things, una entrega que dejó a la serie en su punto más crítico desde que comenzó en 2016.

Los primeros (o últimos) capítulos de la quinta entrega mostraron a los fans de la serie a un Hawkins casi condenado, con Once obligada a esconderse y al Upside Down, que dejó de ser una fuerza contenida, como una verdadera amenaza para todos.

Hace tan solo unos días, Netflix publicó un pequeño adelanto de los siguientes episodios y desde entonces las expectativas crecieron; y es que, tanto el elenco como los creadores de la serie, los hermanos Duffer, afirmaron lo mejor está a punto de venir.

¿Cuándo llega?

La quinta temporada de Stranger things se ha convertido en un evento de interés global, es por ello que Netflix decidió dividirla en “volúmenes” y hacer de esta una experiencia que reúna a los fans alrededor del mundo.

El primer volumen se estrenó el pasado 26 de noviembre con cuatro episodios, mientras que la siguiente parte llegará en una fecha muy especial: Navidad. El volumen 2 de la última temporada se estrenará este próximo 25 de diciembre en punto de las 19:00 horas (México) y estará compuesto por el episodio 5, “Electrochoque”; episodio 6, “Escape de Camazotz”, y episodio 7, “El puente”.