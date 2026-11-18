La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, volvió a poner bajo los reflectores una de las canciones más famosas de Los Tigres del Norte. Se trata de “Jefe de jefes”, un tema que durante años ha sido relacionado con el narcotraficante.

El exlíder criminal falleció el domingo 15 de noviembre, a los 80 años, luego de permanecer hospitalizado por complicaciones de salud. Había sido trasladado de emergencia desde el penal de Puente Grande, Jalisco, a un hospital privado de Guadalajara, donde finalmente se confirmó su muerte.

Su fallecimiento provocó que usuarios en redes sociales retomaran su historia, sus apodos y, particularmente, la canción que comparte el sobrenombre por el que fue conocido. Aunque muchas personas relacionan el tema “Jefe de jefes” con Félix Gallardo, e incluso con otros personajes del narcotráfico como Arturo Beltrán Leyva, el compositor Teodoro Bello ha aclarado que no escribió la canción pensando en alguno de ellos.

El tema, interpretado por la agrupación originaria de Mocorito, Sinaloa, apareció en 1997 y se convirtió en uno de los mayores referentes musicales. Su popularidad fue tal que terminó por convertirse en una de las canciones imprescindibles de sus presentaciones. Bastan los primeros acordes para que el público identifique la composición y acompañe a los hermanos Hernández.

Además de su impacto entre los seguidores de la música regional mexicana, el disco representó un logro importante para la agrupación, pues alcanzó el primer lugar de la lista Billboard de álbumes latinos y obtuvo una nominación al Grammy.

La confusión alrededor de su significado tiene una explicación, pues la letra presenta a un hombre con autoridad, influencia y poder, que recibe muestras de respeto y parece estar por encima de quienes intentan desafiarlo.

Estas características hicieron que parte del público encontrara similitudes con figuras del crimen organizado. Sin embargo, Bello ha explicado que el personaje de la composición puede representar a cualquier persona que sobresalga en su profesión y alcance un nivel de reconocimiento difícil de igualar.

¿De qué habla realmente el corrido?

La canción describe a un personaje que ocupa una posición privilegiada, al que otros buscan para pedirle ayuda, autorización o algún favor. Se trata de alguien acostumbrado a dar órdenes, recibir respeto y mantener su influencia sin exponerse demasiado ante el público.

Uno de los elementos que alimentó las especulaciones es la referencia a una persona que, pese a ser buscada por el Gobierno, conserva su poder y evita que su nombre o imagen aparezcan en documentos públicos. También hay una parte de la composición en la que el protagonista presume su trayectoria y advierte a quienes intentan competir con él que todavía están lejos de alcanzar su posición.

Esta narrativa provocó que varios oyentes interpretaran el tema como una descripción de un jefe del narcotráfico.