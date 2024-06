Hace una semana, la pareja de Rafa Mercadante, Elda María, dio a conocer que su relación con el conductor había terminado en una situación muy penosa. Sin embargo, no dio detalles del motivo que detonó la ruptura y, ahora, el presentador de TV es quien sale a hablar y cuenta su versión de los hechos de forma pública, asegurando que su expareja lo corrió de la casa, sin darle la oportunidad de solucionar las cosas.

Mercadante estuvo como invitado en Venga la alegría para hablar de la polémica en la que se encuentra envuelto. Desde la semana pasada, el famoso le prometió a Flor Rubio que haría valer su derecho de réplica, pero que se tomaría unos días antes de hablar de los hechos, debido a que seguía en estado de shock por la decisión que Elda María tomó tempestivamente.

Con la noticia digerida, Rafa contó en el matutino que se enteró de la decisión de su pareja con la publicación que la joven hizo en redes sociales. “Tengo que dar mi versión de los hechos, yo necesitaba de tiempo para darme tiempo de qué había pasado, qué había acontecido porque, la verdad, para todos fue una sorpresa, estoy de gira trabajando y, de repente, me enteró por Instagram que mi pareja, Elda María, decide acabarla relación”, contó.

El conductor de La rueda de la fortuna indicó que una mujer, que se puso en contacto con el “coach de vida” de Elda, inventó que, supuestamente, él le estaba haciendo infiel y tenía pruebas para comprobarlo. Fue así que Elda María accedió a encontrarse con esa mujer a quien grabó, discretamente, mientras le contaba el aparente engaño de su esposo con una tercera en discordia.

“Se entrevistan, Elda María la graba, hace como que está en una llamada y pone el teléfono a grabar, y le empieza a decir una serie de cosas que son falsedades, que son mentiras, donde le inventan que yo traje a una chica de Colombia, que le (daba) dinero, que se había embarazado de mí, ella entra en crisis y le llama a un miembro de su familia”, prosiguió.

Mercadante confió que ese familiar nunca ha sentido empatía por él, por lo que alimentó a Elda María de ideas que la hicieron tomar de decisión de terminar la relación, pero no solo eso, sino que tomó la determinación de empacar las cosas del presentador y dejarlas fuera de casa, a la cual le prohibieron el paso.

“Empiezan a sacar todas mis cosas de la casa, las ponen en mi camioneta, cierran la casa con candados y cuando regreso, de este viaje de trabajo, me encuentro con que no me contesta y, de repente todo se acaba, no me dan el derecho de réplica, nunca me pude entrevistar con ella y eso me duele tremendamente”, expresó.

A la fecha, Rafa asegura que la mujer que lo calumnió no le ha mostrado ninguna prueba a Elda María del presunto engaño y, aunque ella ya accedió a hablar, él ya no quiere que las cosas se solucionen, pese a que reconoció que todavía la ama.

“Nunca nos casamos, teníamos planes de casarnos, ahorita ya tengo una mejor relación con Elda María, por nuestra hija, lógicamente esto ya no va a seguir como pareja; te sacan de tu casa, te tiran las cosas, te esconden a tu hija, hay miembros de su familia que no te quieren, ¿qué haces? Yo la amo, (pero) creo que fue un golpe contundente para nuestra relación, yo no me dedico a otra cosa más que a trabajar y ver por mis hijas, yo necesito reestructurarme, necesito tomar paz, tomar calma, sacudirme de esto”, destacó.