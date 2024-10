En una entrevista para el podcast La magia del caos, de Aislinn Derbez, Sofía Castro reveló que la separación de su madre y Enrique Peña fue un momento doloroso para ella, más que el divorcio de sus padres.

“Yo lo quise muchísimo, como un papá”, expresó, refiriéndose al exmandatario. Según explicó, ella y su familia fueron objeto de críticas, lo que hizo que fuera difícil confiar en las personas. “Fuimos juzgados y nos señalaron, nunca vieron que solamente éramos seis niños”, comentó refiriéndose a sus hermanas y a sus entonces hermanastros. Sofía destacó que ninguno de los hijos de la pareja era mayor de edad al llegar a Los Pinos.

Consecuencias

La joven actriz también mencionó que durante esos años le fue difícil conseguir trabajo, ya que muchas personas no querían asociarse con la familia presidencial. A pesar de las dificultades, Castro manifestó comprensión hacia el enojo de la población en ese entonces. “No me estoy haciendo la víctima, no pretendo hacerme la víctima, entendemos que fue donde nos tocó estar y entiendo el enojo de las personas en ese entonces”, reflexionó.

Castro habló sobre el impacto emocional que tuvo la separación de Angélica Rivera y Peña Nieto, describiendo cómo asumió el rol de ser la mayor y apoyar a su madre en ese proceso.